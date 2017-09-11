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Главная » НОВОСТИ » В стране появятся профессиональные стандарты для нянь
 
 
 
 
13 Сентября 2017 года, 10:40

В стране появятся профессиональные стандарты для нянь


РОССИЯ/ 13 сентября/ БИ-ПОРТ – По инициативе экспертного совета при правительстве России разработан профессиональный стандарт для детсадовских помощников воспитателей и частных нянь, пишут «Известия».

В сентябре проект стандарта поступит в Министерство труда и социальной политики. После утверждения документа во всех инстанциях няни должны будут проходить специальный курс профессиональной подготовки, уметь оказывать доврачебную медицинскую помощь, а также владеть основами педагогики и психологии.

Эксперты отмечают, что сейчас, чтобы стать няней, не нужно обладать профессиональными навыками, достаточно окончить среднюю школу и получить санитарную книжку. Особенно сложная ситуация сложилась на рынке частных услуг.

Стандарт предполагает, что младший воспитатель, помощник воспитателя и няня должны владеть основами педагогических знаний и возрастной психологии, быть компетентными в вопросах воспитания, уметь оказать первую доврачебную помощь. Такой работник должен при необходимости проконсультировать родителей по организации жизнедеятельности детей, а в случае ЧП оперативно с ними связаться. Также человек он обязан периодически проходить медицинские осмотры.

В стандарте указано, что специалист по присмотру за дошкольниками должен пройти профессиональное обучение – курс от 120 до 140 учебных часов. В конце обучения няня получит сертификат. Однако пока таких программ обучения нет, их только предстоит разработать.

По словам руководителя рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве России, член Общественной палаты Сергея Рыбальченко, чтобы самозанятые няни были заинтересованы в легализации и получении сертификата, государство должно освободить их от налогов и взять на себя оплату страховых взносов, формируя при этом их социальные права.

 

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