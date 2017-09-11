В Башкортостане мурманские кинологи достойно выступили на соревнованиях ФСИН

13 Сентября 2017 года, 18:37

БАШКОРТОСТАН/ 13 сентября/ БИ-ПОРТ - В Республике Башкортостан завершился Чемпионат ФСИН России по многоборью специалистов-кинологов со служебными собаками, участие в котором приняла команда УФСИН России по Мурманской области.

За команду Мурманской области выступали старший инструктор-кинолог отдела по конвоированию Фанус Зинатулин с розыскной собакой по кличке «Вельта», старший инструктор-кинолог ИК-17 Евгений Тришин со специальной собакой минно-розыскного профиля по кличке «Алтай» и инструктор-кинолог СИЗО-1 Антон Алферов со служебной наркорозыскной собакой «Акурой». Всего в соревнованиях приняло участие более 300 кинологов со служебными питомцами.

Кинологи мурманского УФСИН смогли попасть в десятку лучших, заняв девятное место из 75 команд. В активе нашей команды также награды в личном первенстве. Евгений Тришин и его воспитанник Алтай награждены дипломом 3 степени и кубком за отработку норматива «Поиск и обнаружение взрывчатых веществ в ряду автомашин».

Антон Алфёров со своей бельгийской овчаркой Акурой были награждены дипломом третьей степени и кубком в номинации за отработку норматива «Поиск и обнаружение наркотических средств в багаже».