Продолжается подготовка к VI Мурманской международной деловой недели

13 Сентября 2017 года, 11:15

МУРМАНСК/ 13 сентября/ БИ-ПОРТ - В Правительстве Мурманской области состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению VI Мурманской международной деловой недели. Члены организационного комитета доложили о ходе подготовки мероприятий, проводимых в рамках VI ММДН.

Так, в программе уже запланированы заседания рабочих групп «Социально-экономическое развитие» и «Развитие энергетики» Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Кроме того, программа деловой недели насыщена и традиционными мероприятиями, такими как международные конференции «Полярные маршруты Арктики», «Освоение арктического шельфа: шаг за шагом», «Горнодобывающая промышленность Баренцева/Евроарктического региона…» и «Женщины в социальном бизнесе: опыт северных регионов», ряд круглых столов и дискуссионных клубов. На протяжении всех дней ММДН будет работать Неделя науки «Молодая наука Арктики».

«На данный момент заинтересованность к участию в мероприятиях ММДН проявили представители ряда стран, среди которых Норвегия, Финляндия, Исландия, Фарерские острова, Республика Корея, Гренада, Сингапур, ЮАР, Польша и Франция», – доложила министр экономического развития Мурманской области Елена Тихонова.