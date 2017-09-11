Митинг в поддержку законопроекта «Об ответственном обращении с животными» пройдет в Мурманске 17 сентября

13 Сентября 2017 года, 11:51

МУРМАНСК/ 13 сентября/ БИ-ПОРТ – Мурманчане присоединяются к Всероссийской акции «Закон нужен сейчас»: 17 сентября в 15:00 в сквере на улице Ленинградской пройдет митинг в поддержку скорейшего принятия законопроекта «Об ответственном обращении с животными».

Такие митинги проходят в России уже в третий раз. Тысячи людей из 90 городов страны выйдут в эту субботу, чтобы призвать Правительство и Государственную Думу принять готовый законопроект.

Кроме того, на митинге пройдет сбор под коллективным обращением на имя президента, председателя правительства и председателя Госдумы.

«Пока у нас вне закона отстрелы бездомных неагрессивных животных, замуровывание кошек в подвалах, а убийства домашних питомцев чаще всего остаются безнаказанными, ни о каком нравственном развитии речи быть не может. Мы – пример для наших детей, мы хотим жить в гуманном государстве, где законом защищены все, особенно те, кто сам за себя постоять не может», – подчеркнули в Фонде «Ищу человека».

В ноябре мурманчане присоединились к Всероссийскому митингу против живодеров, после чего направили видеообращение Владимиру Путину.