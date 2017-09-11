Египет планирует отменить визы для россиян

13 Сентября 2017 года, 19:55

ЕГИПЕТ/ 13 сентября/ БИ-ПОРТ – Египет готовится к приему российских туристов, передает Ассоциация туроператоров. Как сообщалось ранее, Каир могут открыть уже в октябре.

Абдул Карим, советник министерства гражданской авиации Египта, заявил, что в вопросе восстановления авиасообщения есть «позитивные контакты», однако точной даты открытия прямых рейсов нет. Вероятнее всего, сначала перелеты возобновятся между Каиром и Москвой.

В аэропорту Хургады должны установить 14 биометрических сканеров для контроля доступа персонала в срок до 15 октября. Как пишут египетские СМИ, в Хургаде торопятся завершить эту работу быстрее.

Тем временем, туристический сектор Египта начал обсуждать, что нужно сделать для встречи россиян. Только в одном Шарм-Эль-Шейхе хотят возобновить работу и привести «себя в порядок» около 80 гостиниц и не менее 50 отелей. Кроме того, в Гизе в 2018 году появится новая достопримечательность: Великий Египетский музей.

Зазвучали в Египте и предложения отменить въездные визы для российских туристов. Сегодня для граждан России виза оформляется по прибытию и стоит 25 долларов, за исключением Шарм-эль-Шейха, где за въезд не надо платить.

Авиаперелёты в Египет закрылись после падения российского самолета Airbus A321 над Синайским полуостровом в 2015 году. Во время расследования были обнаружены признаки теракта. Россия прекратила авиасообщение с Египтом до усиления мер безопасности.