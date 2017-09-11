13 Сентября 2017 года, 20:58

РОССИЯ/ 13 сентября/ БИ-ПОРТ – Россия вошла в состав Исполнительного совета Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) до 2021 года.

«То, что Россия вошла в состав исполнительного совета UNWTO и получила голоса 22 стран из 40, это важно и для нашей страны, и с точки зрения международного туризма. Это говорит о значимой роли РФ и развитии туристической отрасли», — цитирует «Интерфакс» главу Ростуризма Олега Сафонова.

По его словам, на места в высшем руководящем органе претендовали 10 стран, но вошли всего пять, включая Россию. Новый состав исполнительного совета формируется до 2021 года. Россия претендовала на место и ранее, в 2015 году.