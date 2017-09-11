Аэрофлот предлагает свои сервисы для проверки корректности стоимости авиабилета

13 Сентября 2017 года, 12:45

МОСКВА/ 13 сентября/ БИ-ПОРТ – В связи с участившимися случаями предоставления билетными провайдерами пассажирам недостоверной информации о цене авиабилета, Аэрофлот предлагает свои онлайн-сервисы для проверки корректности стоимости приобретаемого билета.

Компания настоятельно рекомендует такие проверки в связи с тем, что при бронировании авиабилетов через различные сайты замечена тенденция предоставления пассажирам маршрутных квитанций авиабилетов, которые содержат недостоверную информацию о величине тарифа, такс и различных сборов. К тому же были случаи, когда стоимость перевозки обозначается единой суммой, без разделения на тариф, таксы и сервисные сборы различного назначения, что является нарушением требований к информационной структуре маршрутной квитанции.

Для профилактики подобных нарушений национальный перевозчик предлагает пассажирам самостоятельно проверять корректность цены при покупке авиабилета. Функция проверки доступна на сайте перевозчика в онлайн-сервисе «Проверить бронирование».