13 Сентября 2017 года, 13:00

КАНДАЛАКША/ 13 сентября/ БИ-ПОРТ – Вчера около 15:00 в районе рыборазводного завода в Кандалакше был замечен медведь. На вид животному около двух лет.

При обнаружении медведя или его следов, следует незамедлительно сообщить об этом в ЕДДС по телефонам 151 или 99-234 для принятия дальнейших мер.

При встрече с медведем нельзя от него убегать или приближаться к медвежатам. Еще один способ отпугнуть медведя – визуально увеличить свой рост. Не следует забывать и заранее сообщать о своем маршруте в МЧС.