По итогам летнего сезона авиакомпания «Россия» стала крупнейшим перевозчиком в Сочи

13 Сентября 2017 года, 17:35

СОЧИ/ 13 сентября/ БИ-ПОРТ – Авиакомпания «Россия» перевезла миллионного пассажира из Международного аэропорта Сочи.

Юбилейным пассажиром авиаперевозчика стал Дмитрий Ишеев. Мужчина вместе с супругой Ириной вылетал из Сочи в московский аэропорт Внуково рейсом SU6552. Во время егистрации представители «России» и аэропорта вручили счастливому пассажиру памятные подарки.

Рост пассажиропотока аэропорта Сочи произошел благодаря увеличению числа рейсов авиакомпании «Россия». С начала этого года пассажиропоток из Санкт-Петербурга в Сочи вырос более чем на 60%. Вторым по количеству выполненных рейсов стал аэропорт Внуково. На этом направлении рост составил 2,2 раза.

Всего с начала года «Россия» перевезла из Сочи во Внуково порядка 430 000 пассажиров, что в два раза больше аналогичного периода 2016 года. Почти 300 000 человек путешествовали с авиакомпанией из Санкт-Петербурга в Сочи.

Всего за 8 месяцев текущего года авиакомпания «Россия» обслужила 7,76 миллиона пассажиров.

Авиакомпания «Россия» выполняет ежедневные рейсы из Санкт-Петербурга в Мурманск на комфортабельных самолётах семейства Airbus A320.