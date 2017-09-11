Производственное объединение «Комплекс» – первый резидент ТОСЭР «Кировск»

13 Сентября 2017 года, 13:36

КИРОВСК/ 13 сентября/ БИ-ПОРТ – Решением Министерства экономического развития России 11 сентября АО «Производственное объединение «Комплекс» включено в Реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), созданных на территории монопрофильных муниципальных образований. Компания стала первым резидентом ТОСЭР «Кировск».

АО «ПО «Комплекс» планирует реализовать инвестиционный проект «Стационарная площадка комплексной утилизации боеприпасов». Сроки реализации проекта определены с 2017 по 2018 годы. Общая стоимость инвестиционного проекта составит 126,7 млн рублей, в рамках проекта планируется создать более 130 новых рабочих мест.

Как резиденту ТОСЭР «Кировск» АО «ПО «Комплекс» будут предоставлены пониженные ставки по страховым взносам, льготы по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество организаций, а также другие преференции.

Постановление о создании территории опережающего развития в Кировске Дмитрий Медведев подписал в марте этого года. ТОСЭР позволит создать не менее 250 рабочих мест.