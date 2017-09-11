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Главная » НОВОСТИ » Пункт хранения радиоактивных отходов под Мурманском выведут из эксплуатации в 2019 году
 
 
 
 
13 Сентября 2017 года, 13:50

Пункт хранения радиоактивных отходов под Мурманском выведут из эксплуатации в 2019 году


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 13 сентября/ БИ-ПОРТ – В Коле состоялись общественные слушания по выводу из эксплуатации Пункта хранения радиоактивных отходов Мурманского отделения ФГУП «РосРАО». Площадка расположена в 32 километрах от Мурманска по печенгской дороге. Здесь хранились отходы предприятий неядерного сектора, которые при этом использовали в своей деятельности радионуклидные препараты, радиоактивные вещества и источники ионизирующего излучения. С 1993 года ПХРО новых отходов не принимал.

Решение о выведении объекта из эксплуатации было принято в 2011 году.

«За период с 2011 по 2015 годы мы подняли и вывезли около 200 кубометров твёрдых радиоактивных отходов и более 150 кубометров жидких радиоактивных отходов», - рассказывал «Би-порту» ранее директор Мурманского филиала СЗТУ ФГУП «РосРАО» Александр Пенчиков.

Теперь, после успешного проведения процедуры общественных слушаний, документы поступят на государственную экологическую экспертизу в Росприроднадзор. Спустя 6-9 месяцев будет получена лицензия на вывод из эксплуатации. Сами работы будут проводиться только с мая по сентябрь. Это связано с погодными условиями.

«В течение двух лет мы проведем работы по реабилитации площадки. На сегодняшний день все радиоактивные отходы оттуда удалены. Будет произведено комплексное радиационное обследование, затем выведем из эксплуатации хранилище твёрдых радиоактивных отходов и хранилище жидких отходов», - рассказали «Би-порту» во ФГУП РосРАО.

Дальше площадка будет законсервирована, а затем будет приниматься решение о её дальнейшем использовании. 

 

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