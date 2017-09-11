В Северном бассейне с начала года добыто 440,3 тысячи тонн рыбы

13 Сентября 2017 года, 13:59

РОССИЯ/ 13 сентября/ БИ-ПОРТ – Общий вылов всех российских рыбаков, по данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, на 11 сентября составил 3 млн 551 тысячу тонн (с учетом добычи водных биоресурсов в пресноводных водных объектах в размере 58 тысяч тонн), что на 39,6 тысяч тонн, или на 1,1% больше уровня прошлого года.

В Северном бассейне вылов достиг 440,3 тысячи тонн, что больше уровня прошлого года на 13,8 тысяч тонн. На промысле трески уровень добычи вырос на 16,8 тысяч тонн – до 322,5 тысяч. Вылов пикши снизился (за счет перераспределения промысловых усилий) на 7,8 тысяч тонн – до 81,1 тысячи.