Свалки оборудуют камерами и датчиками радиации

13 Сентября 2017 года, 15:10

РОССИЯ/ 13 сентября/ БИ-ПОРТ – Министерство строительства подготовило ряд поправок в ФЗ-89 «Об отходах производства и потребления». Как сообщили «Известиям» источники в федеральном штабе по вопросам совершенствования законодательства в области обращения с отходами производства и потребления, поправки носят технический характер и серьезно повлияют на механизм работы с отходами.

Предлагается сделать обязательным для всех полигонов и перевозчиков мусора использование современных технических средств: фиксировать маршруты вывоза мусора с помощью датчиков ГЛОНАСС, оборудовать свалки весами, приборами фото- и видеосъемки, а также рамками контроля радиации.

Сейчас Минстрой проводит реформу мусорной отрасли. Теперь региональный оператор должен будет обеспечить вывоз мусора со всех указанных в договоре пунктов и доставить его на полигон по утвержденному маршруту. Оплата будет происходить только после доставки, а не по факту вывоза. Таким образом, планируется исключить нелегальные свалки.

«Есть предписание — создать схемы вывоза мусора. Но если это просто территориальный план на бумаге, то на его основании сложно высчитывать тарифы, отслеживать работу, следить, куда вывозится мусор и т.п. Если же всё это будет заложено в электронную модель, то появляется возможность контролировать все передвижения мусора и работу полигонов», — сказал исполнительный директор ассоциации ЖКХ «Развитие» Алексей Мокрушин.

По его словам, электронная модель может представлять собой интерактивную карту, отражающую расположение основных полигонов и перемещение мусоровозов. По мнению эксперта, новая система позволит сэкономить до 15% бюджета, выделенного на утилизацию мусора, поэтому расходы на нее быстро окупятся.

Согласно поправкам, на въезде на свалку машины предлагают взвешивать. Предполагается также использовать специальные системы распознавания номеров. А рамки с датчиками радиации позволят препятствовать ввозу опасных отходов.

Мурманская область вошла в число 16 пилотных регионов, где с этого года началось исполнения закона об обращении твёрдых бытовых отходов. Сейчас в районе Междуречья строится современный полигон для ТБО.