Порядок в городских парках и скверах — в руках мурманчан

13 Сентября 2017 года, 15:25

МУРМАНСК/ 13 сентября/ БИ-ПОРТ – Сотрудники МАУК «Мурманские городские парки и скверы» постоянно следят за исправностью осветительных приборов.

Однако не всегда освещенность того или иного места отдыха горожан зависит от специалистов. Так, недавно в сквере на улице Марата были выведены из строя несколько светильников. И сегодня специалисты «Мурманских городских парков и скверов» приступили к их восстановлению.

«В этом парке уже было разбито четыре светильника, один из которых — два раза, — рассказал директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай. — Панацеи от вандализма нет, только бережное отношение горожан к нашему общему имуществу может снизить количество таких случаев. Если кто-то видит, что хулиганы снимают что-то или портят, можно сфотографировать, сообщить нам. Важно, чтобы мурманчане понимали, что все это сделано для них, чтобы они тоже ответственно относились к городскому имуществу, объясняли детям, как следует с ним обращаться».

Городские власти уделяют большое внимание модернизации системы освещения, ведь в городе, расположенном за полярным кругом, это не только вопрос безопасности, но и качества жизни мурманчан.

На сегодняшний день парки и скверы Мурманска освещают в общей сложности 776 ламп и прожекторов. Все источники света подключены к городской системе «Каскад». Фонари работают от единого пульта управления, включаются и выключаются согласно графику, который основан на таблицах освещенности, подготовленных гидрометцентром.

АГМ