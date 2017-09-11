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Главная » НОВОСТИ » Теплоход «Капитан Данилкин» вывез с острова Котельный более тысячи тонн метоллолома
 
 
 
 
13 Сентября 2017 года, 15:55

Теплоход «Капитан Данилкин» вывез с острова Котельный более тысячи тонн метоллолома


РОССИЯ/ 13 сентября/ БИ-ПОРТ - Теплоход «Капитан Данилкин», который был зафрахтован у Мурманского морского пароходства в интересах Северного флота, начал движение от острова Котельный (архипелаг Новосибирские острова) в порт Мурманск.

На борту судна находятся  83 двадцатитонных транспортных контейнера, в которых экологический взвод Северного флота уложил спрессованную бочкотару и другой металлолом, собранный на арктическом острове. Общий вес загруженного металлолома составил более 1000 тонн. Он будет доставлен на материк для утилизации.

С Котельного также была погружена техника, неизрасходованные горюче-смазочные материалы в таре, которые использовались в ходе работы экологического взвода Северного флота на острове.

 

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