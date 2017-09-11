Новый спортивный комплекс открылся у школы №20

13 Сентября 2017 года, 16:10

МУРМАНСК/ 13 сентября/ БИ-ПОРТ – Сегодня глава администрации Мурманска Андрей Сысоев посетил недавно открытые спортивные комплексы на территории школы №20. Жители близлежащих домов могут бесплатно заниматься на уличных тренажерах, а для детей предусмотрена игровая зона с горками и каруселями.

«Городские власти уделяют большое внимание развитию пришкольных стадионов и зон отдыха, – рассказал Сысоев. – Важно отметить, что на одной территории могут играть, отдыхать и заниматься спортом мурманчане самых разных возрастов».

В этом году в Мурманске модернизация коснулась спортивных площадок и стадионов пяти образовательных учреждений Мурманска. Кроме того, обустраиваются детские игровые зоны с укладкой искусственного покрытия и установкой малых архитектурных форм на территории двух школ.

Возрождение пришкольных стадионов начато в 2011 году. Работы по их содержанию взял на себя муниципалитет. За последние годы в областном центре были модернизированы, а зачастую выстроены заново более 100 спортивных и детских площадок с безопасным всепогодным покрытием. Объекты расположены на базе школ и гимназий, во дворах и скверах, к ним имеют свободный доступ все желающие.

АГМ