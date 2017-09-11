В кировском парке установят диспенсеры с пакетами для собачьих экскрементов

13 Сентября 2017 года, 16:35

КИРОВСК/ 13 сентября/ БИ-ПОРТ – К 15 сентября в кировском городском парке появятся специальные диспенсеры с одноразовыми гигиеническими пакетами для собачьих экскрементов. Об этом «ХибИнформБюро» рассказал директор МАУ СОК «Горняк» Антон Трушенко.

15 сентября с 18:00 до 19:00 в парке пройдёт акция «Вежливая собака — богатый хозяин». В это время волонтёры напомнят собаководам, что убирать за своим питомцем — не только признак хорошего тона, но и способ избежать штрафа за административное правонарушение.

«Многие горожане приходят сюда гулять с собаками, но мало кто из них убирает за своим питомцем. С этим надо что-то делать. Поэтому мы закупили партию гигиенических пакетов с одноразовыми лотками и специальные держатели для них — диспенсеры. Будем призывать наших земляков пользоваться этими благами цивилизации», – сказал Трушенко.

Кроме того, муниципальная управляющая компания «Кировская горэлектросеть» в ближайшее время тоже закупит «дог-пакеты» с держателями; диспенсеры установят во дворах домов, обслуживаемых этой УК.