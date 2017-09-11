13 Сентября 2017 года, 16:55

АПАТИТЫ/ 13 сентября/ БИ-ПОРТ - 9 сентября 2017года Мурманский филиал ПАО «Ростелеком» принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню города Апатиты. В этом году город ученых и строителей отметил 51-й День рождения.

В рамках торжества компания «Ростелеком» развернула собственную интерактивную площадку, подготовив для гостей насыщенную программу развлекательных мероприятий. Детей и взрослых ожидали спортивные состязания и познавательные викторины. Каждому удалось найти себе занятие по душе: маленькие дети с удовольствием рисовали на асфальте, ребята постарше готовили поздравления родному городу, взрослые состязались в перетягивании каната. Для всех желающих аниматоры провели мастер-класс по твистингу - моделированию из воздушных шариков.

В специально оборудованной демонстрационной зоне сотрудники «Ростелекома» представили горожанам популярные услуги связи. Желающие подключиться по супер выгодным тарифам к «Интерактивному телевидению» и высокоскоростному интернету от компании «Ростелеком» смогли оставить заявки прямо на месте.

«Наш край – уникален своей природой и людьми. Здесь живут и трудятся много талантливых и инициативных людей, умеющих идти в ногу со временем. От всего сердца желаю городу Апатиты дальнейшего процветания, а вам, дорогие апатитчане, – счастья, здоровья и благополучия! В свою очередь наша компания старается, чтобы каждый житель города Апатиты, каждая семья смогли по-достоинству оценить наши сервисы и качество услуг. Тем более что для семейного бюджета мы всегда предлагаем отличные решения», - отметила директор по работе с массовым сегментом Мурманского филиала ПАО «Ростелеком» Татьяна Седова.