Вклад 9% годовых? Это возможно!

14 Сентября 2017 года, 09:00

ПАО «ОФК Банк» с 14.09.2017 изменил условия вклада «Миллионер»: теперь минимальная сумма, необходимая для открытия вклада составляет 1 млн руб.

«В последнее время на рынке банковских вкладов наметилась тенденция на уменьшение процентных ставок по вкладам. Если еще год назад возможно было открыть вклад на год под 10-11 процентов годовых, то сейчас таких ставок уже нет. Максимальную доходность среди наших вкладов можно получить только по премиальным вкладам, для открытия которых еще недавно требовалась сумма в несколько миллионов рублей. Сейчас мы поменяли условия - открыть вклад «Миллионер» можно при сумме равной 1 миллиону рублей, при этом процентную ставку мы оставили прежней – 9% годовых при размещении на срок свыше 367 дней», - прокомментировал изменений условий по вкладу Иван Владимирович Студенцов - Управляющий Филиалом ПАО «ОФК Банк» в Мурманске.

Вклад «Миллионер»

Первоначальный взнос 31-90 дней 91-180 дней 181-366 дней 367-732 дня 1 000 000 - 4 999 999,99 руб. 7,5% 8% 8,5% 9%

Cрок хранения вклада: от 91 до 732 дней

вклада: от 91 до 732 дней Принимается в рублях РФ

в рублях РФ Минимальная сумма первоначального взноса : 1 000 000 рублей

: 1 000 000 рублей Минимальная сумма дополнительного взноса : 100 000 рублей

: 100 000 рублей Дополнительные взносы : принимаются не позднее, чем за 30 дней до окончания срока хранения вклада

: принимаются не позднее, чем за 30 дней до окончания срока хранения вклада Проценты выплачиваются : ежемесячно по выбору вкладчика - на текущий счет или счет карты, выпущенной Банком

: ежемесячно по выбору вкладчика - на текущий счет или счет карты, выпущенной Банком При досрочном востребовании вклада проценты за фактический срок нахождения вклада в Банке выплачиваются по ставке вклада "До востребования", действующей на дату досрочного востребования вклада. Излишне выплаченные проценты удерживаются Банком из суммы вклада.

вклада проценты за фактический срок нахождения вклада в Банке выплачиваются по ставке вклада "До востребования", действующей на дату досрочного востребования вклада. Излишне выплаченные проценты удерживаются Банком из суммы вклада. Продление договора осуществляется по ставкам и на условиях, действующих на день продления по данному виду вклада

осуществляется по ставкам и на условиях, действующих на день продления по данному виду вклада Условия и процентные ставки по вкладу действительны на 14.09.2017.

Филиал ПАО «ОФК Банк» в Мурманске расположен по адресу г. Мурманск, ул. Марата, д.26; тел. (8152) 554-554;

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