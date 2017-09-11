Полиция Мурманска разыскивает без вести пропавшего несовершеннолетнего

13 Сентября 2017 года, 16:59

МУРМАНСК/ 13 сентября/ БИ-ПОРТ - Отделом полиции № 1 УМВД России по Мурманску разыскивается без вести пропавший Соболев Андрей Николаевич 19.02.2003 года рождения, который ушел с места проживания в Октябрьском округе 10 сентября текущего года и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 13-15 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, волосы темнорусые короткие, глаза темно-серые.

Был одет: красная спортивная кофта, коричневые зауженные книзу брюки, темная обувь. При себе имел черную сумку через плечо.

Просьба всех, кому что-либо известно о местонахождении Соболева Андрея, сообщить в отдел полиции № 1 УМВД России по г. Мурманску по телефонам 8 (8152) 40-76-10 (дежурная часть), 02 или в отряд ППД «МурманСпас» по телефонам 8-911-339-89-41, 8-953-750-90-30.