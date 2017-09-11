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Главная » НОВОСТИ » Мурманчане и жители области могут оплачивать услуги связи Ростелекома в соцсетях
 
 
 
 
14 Сентября 2017 года, 09:30

Мурманчане и жители области могут оплачивать услуги связи Ростелекома в соцсетях


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 14 сентября/ БИ-ПОРТ - В третьем квартале 2017года у абонентов «Ростелекома» появилась возможность оплачивать услуги связи без комиссии через социальные сети «ВКонтакте» и «Facebook». Специальное приложение установлено в официальных группах «Ростелекома» на Северо-Западе. С помощью кнопки оплаты услуг в соцсетях абоненты компании могут вносить платежи за интернет, домашний телефон и «Интерактивное ТВ». Приложение разработано компанией CloudPayments.

Чтобы оплатить услуги связи в социальной сети «ВКонтакте», нужно зайти на страницу «Ростелеком - Мурманский филиал», перейти в раздел «оплатить услуги» и заполнить поля в форме. Платеж можно осуществить по номеру телефона или лицевому счету. Далее во вкладке необходимо ввести данные своей банковской карты и нажать кнопку «пополнить счет». В социальной сети «Facebook» кнопка оплаты услуг действует аналогично.

«Оплата услуг связи через соцсети – это удобный дистанционный способ управления услугами для людей, которые живут в ногу со временем. Пополнить лицевой счет можно без лишней траты времени, продолжая общаться с друзьями или просматривая новости. А услуга «Автоплатеж» сделает процесс оплаты максимально эффективным, позволяя оставаться всегда на связи», - комментирует директор Мурманского филиала ПАО «Ростелеком» Ольга Шаньгина.

Также все клиенты «Интерактивного ТВ» могут вносить платежи на свой лицевой счет прямо на экране телевизора с помощью ТВ-приставки и банковской карты Visa или MasterCard. Существует еще один способ оплаты услуг связи – банкоматы «Сбербанка» или сайт «Сбербанк Онлайн». Оплатить телефон, интернет и «Интерактивное телевидение» можно с помощью любых других банков. Для этого достаточно воспользоваться системой интернет-банкинга, выбрать в перечне провайдеров «Ростелеком», указать тип услуги и внести нужную сумму. Моментальный прием платежей также осуществляется через электронные сервисы «QIWI кошелёк», «Единый кошелёк», «Яндекс.Деньги» и WebMoney, но в этом случае системой контрагента может взиматься комиссия. Оплатить услуги связи можно и в любом отделении «Почты России» или через платежные терминалы QIWI.

Остались неизменными и традиционные способы оплаты услуг связи: в офисах продаж «Ростелекома», с помощью Единого Личного кабинета (ЕЛК) или на официальном сайте компании в разделе «Оплата».

Дополнительную информацию об оплате, подключении услуг, тарифах и действующих акциях компании «Ростелеком» можно получить по бесплатному номеру 8-800-1000-800, а также на сайте Компании www.rt.ru

 

 

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