На арктическом шельфе России прогнозируется рост добычи углеводородного сырья

14 Сентября 2017 года, 09:45

РОССИЯ/ 14 сентября/ БИ-ПОРТ - Добыча нефти на шельфе Арктики в 2017 году составит 26 млн тонн. Газа — 34 млрд кубометров. Такие прогнозы озвучил заместитель Министра энергетики Российской Федерации Кирилл Молодцов. По его словам, рост объемов извлечения углеводородов по сравнению с показателями 2016 года составит 17% для нефти и 4% для газа.

Повышению показателей добычи нефти и газа на шельфе будет способствовать развитие отечественных технологий. Этот вопрос станет ключевым на панельной дискуссии «Арктический шельф: новый центр добычи углеводородов и драйвер инновационных технологий» в рамках Российской энергетической недели.