Ледокол «Илья Муромец» вернулся с ходовых испытаний

14 Сентября 2017 года, 10:20

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 14 сентября/ БИ-ПОРТ – Завершились ходовые испытания дизель-электрического ледокола «Илья Муромец», строящегося для Северного флота. Испытания проходили с 25 августа, сообщил официальный представитель ВМФ капитан I ранга Игорь Дыгало.

Одним из самых сложных тестов стала проверка безвахтенного режима, когда ледоколом управляли лишь с ходового мостика. Проверка проходила в течение 36 часов, судно показало хорошие маневровые качества.

Сейчас ледокол готовится к государственным испытаниям.

Новый дизель-электрический ледокол «Илья Муромец» помимо своей основной функции - проводки кораблей и судов в сплошном ледовом поле толщиной до 0,9 метров, может перевозить грузы в грузовом трюме и в контейнерах - на палубе, выполнять гидрографические исследования а также участвовать в различного рода спасательных операциях. Судно может быть использовано для тушения пожаров на аварийных объектах, ликвидации аварийных разливов нефти, а также для перевозки пассажиров (десанта).

«Илья Муромец» – первый и, скорее всего, единственный ледокол проекта 21180. Судно заложили 23 апреля 2015 года. Передача ВМФ запланирована до конца 2017 года.