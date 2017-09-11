Россияне стали меньше бояться снижения заработной платы

14 Сентября 2017 года, 10:40

РОССИЯ/ 14 сентября/ БИ-ПОРТ – РАНХиГС провела опрос 1600 россиян в июне этого года. По сравнению с июнем 2016 года сократилась доля занятых, которые опасаются снижения заработной платы, пишут «Известия». В прошлом году потенциальную опасность для себя отметило 49,9%, в этом —40,4%, то есть на 9,5% меньше.

«Возросшему оптимизму в оценках экономической ситуации, видимо, сопутствует то, что некоторая часть работающего населения перестала ощущать себя в зоне риска», — отметили в РАНХиГС.

При этом, по данным исследования, треть опрошенных (36,6%) боятся быть уволенными. В мае 2015 года 30,3% респондентов думали, что рискуют лишиться места. В июне 2016 этот показатель вырос до 38,8%.

Член некоммерческого партнерства «Эксперты рынка труда» генеральный директор компании Support Partners Executive Search Константин Борисов рассказал, что работодатели стали активнее искать сотрудников. Это касается в первую очередь оборонки, сельского хозяйства, розничных сетей, аптек. По его словам, требования к качеству работы сильно возросли.