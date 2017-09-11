Полиции могут разрешить раскрывать персональную информацию водителей-нарушителей

14 Сентября 2017 года, 10:55

РОССИЯ/ 14 сентября/ БИ-ПОРТ – Комитет по безопасности Государственной думы рассмотрит законопроект, позволяющий полиции раскрывать персональные данные автовладельцев по запросу органов местного самоуправления (МСУ), пишут «Известия». Проект предполагает изменения в законы «О полиции» и «Об общих принципах организации местного самоуправления».

Речь идет о водителях, которые паркуются на газонах или не оплачивают платную парковку. В пояснительной записке сказано, что ответственность за такие нарушения предусмотрена законами субъектов, рассматривать их уполномочены специальные органы или должностные лица МСУ. В качестве доказательств по таким делам обычно используются фото- и видеоматериалы с уличных камер. Однако самостоятельно установить, кому принадлежит авто, органы МСУ не могут из-за отсутствия необходимой базой данных. Такая база есть в ГИБДД, но действующее законодательство позволяет инспекции раскрывать сведения только по запросам федеральных органов исполнительной власти и исполнительных органов власти субъектов. Поэтому административные дела прекращают, а нарушители остаются безнаказанными.

«Ключевым положением законопроекта стало включение региональных и муниципальных органов власти в систему межведомственного электронного взаимодействия для получения информации от МВД о нарушителях. По итогам внутреннего согласования мы внесли законопроект в Государственную думу РФ», — пояснила сенатор Людмила Бокова, один из авторов законопроекта.