Форум «Точка входа» откроет мероприятия федеральной программы «Ты – предприниматель»

14 Сентября 2017 года, 11:15

МУРМАНСК/ 14 сентября/ БИ-ПОРТ – Программа развития молодежного предпринимательства «Ты – предприниматель» – это комплекс мероприятий информационного, образовательного и консультационного характера, реализуемых профессиональной командой федеральных и региональных менторов и тренеров.

Этот проект успешно реализуется правительством Мурманской области, начиная с 2014 года. Основной целью программы является популяризация предпринимательской деятельности в молодежной среде.

Для участия в образовательных сессиях программы «Ты – предприниматель» необходимо пройти регистрацию. Программа одинаково интересна как действующим предпринимателям, так и тем, кто только планирует открыть свое дело. Участниками могут стать жители Мурманской области в возрасте от 14 до 30 лет.

Стартом программы в регионе станет форум «Точка входа» – это отборочный этап для получения бизнес-образования. Для участия в форуме необходима регистрация.

19 сентября в 12:30 форум «Точка входа» пройдет в Мурманском арктическом государственном университете, 20 сентября в 12:00 – в Мурманской академии экономики и управления.