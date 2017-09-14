ВЦИОМ: россияне плохо знают историю родной страны

14 Сентября 2017 года, 11:30

РОССИЯ/ 14 сентября/ БИ-ПОРТ – Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Музей современной истории России представляют данные исследования по оценке знаний россиян в области истории.

96% опрошенных россиян считают, что знать историю необходимо, при этом свои знания по истории страны 47% взрослого населения оценивают как недостаточные (положительные ответы дают 42%).

На деле опрос на знание ряда исторических фактов и событий показал, что информированность о них низкая, в особенности, если события относятся к более раннему историческому периоду (начало-середина XXвека), а не к недавнему прошлому.

Более половины опрошенных (59%, Горбачев) отвечают на вопрос об имени президента СССР, о лидере страны, с которым связано понятие «эпоха застоя» (51%, Брежнев). 62% респондентов вспомнили автора фразы «показать кузькину мать» (Хрущев). В то же время крайне малы доли тех, кто смог назвать годы русско-японской войны (9%, 1904-1905 гг.), Гражданской войны (7%, 1917-1922 гг.), указать, кого свергли большевики (11%, Временное правительство) и др.

«Попытка разукрасить историю, сделать ее более наглядной, отказ от традиционных методов обучения истории приводит к тому, что молодежь знает и помнит лишь то, что видела в фильмах и телепередачах. В этих условиях говорить о понимании глубинных исторических процессов не приходится. Незнание истории приводит к отсутствию политических ориентиров, в конечном счете – к вольному обращению с историческими фактами, историей своей страны», – отмечает руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.