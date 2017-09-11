На Северном флоте началось зачётное учение разнородных сил в Баренцевом море

14 Сентября 2017 года, 11:45

СЕВЕРОМОРСК/ 14 сентября/ БИ-ПОРТ – Сегодня на Северном флоте началось зачётное учение разнородных сил, в котором будут задействованы боевые корабли, атомные и дизельные подводные лодки, береговые ракетно-артиллерийские подразделения, армейский корпус сухопутных войск и береговые войска, армия ВВС и ПВО и силы материально-технического обеспечения.

Учение будет проходить под руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Николая Евменова. Оно является основным мероприятием оперативной и боевой подготовки сил и войск Северного флота за 2017 учебный год.

«Это первое столь масштабное учение, которое проводит объединенное стратегическое командование Северного флота, с максимальным привлечением войск и сил, дислоцированных в Кольском Заполярье», – сказали «Би-порту» в пресс-службе СФ.

На различных этапах учения планируется задействовать более 20 боевых кораблей, до 10 атомных и дизельных подводных лодки, около 20 судов обеспечения и до 30 летательных аппаратов. В розыгрыше различных эпизодов учения будет задействовано более пяти тысяч человек военнослужащих Северного флота и более 300 единиц техники и вооружения.

В ходе учения планируется оценить практические навыки офицеров штабов в управлении силами, отработать ряд нормативов и выполнить боевые упражнения с фактическим применением оружия в составе группировок разнородных сил.

В настоящее время стартовал подготовительный этап командно-штабного учения. В ходе данного этапа соединения СФ отрабатывают приведение в повышенные степени боевой готовности, а также готовят штабы и силы к выполнению задач в рамках учения.

Ожидается, что учение с отработкой практических эпизодов в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море продлится в течение нескольких дней.