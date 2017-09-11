Минно-тральная группа Кольской флотилии обеспечила вывод надводных сил из пунктов базирования Северного флота

14 Сентября 2017 года, 12:30

СЕВЕРОМОРСК/ 14 сентября/ БИ-ПОРТ – Сегодня две минно-тральные группы Кольской флотилии разнородных сил Северного флота в составе базовых тральщиков «Ядрин», «Коломна», «Ельня» и «Полярный» обеспечили вывод надводных сил из пунктов базирования флота. Вывод сил из-под удара условного противника осуществлялся с применением аэрозольной маскировки военных объектов, расположенных в бухтах Кольского залива.

В Североморске дымопуск осуществлялся с территории военных городков соединений ракетных, противолодочных и десантных кораблей СФ. При этом были строго учтены погодные условия, скорость и направление ветра. Таким образом, гражданские объекты не подверглись воздействию дымов, и небо над Североморском оставалось чистым. Применённые при аэрозольной маскировке дымовые смеси являются нейтральными и неопасными для здоровья человека в образуемых концентрациях. О возможности проведения аэрозольной маскировки органы местного самоуправления были заранее уведомлены.

Для вывода из-под удара условного противника Североморск покинули тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков». Из Полярного вышли малые ракетные корабли «Рассвет» и «Айсберг», а также малые противолодочные корабли «Снежногорск», «Брест» и «Юнга». Корабли прошли по протраленному в Кольском заливе фарватеру за тральщиками и вышли в районы рассредоточения в Баренцевом море. После прибытия в назначенные районы экипажи кораблей отработали мероприятия по противоподводно-диверсионной обороне на незащищенном рейде.

Вывод надводных сил из-под удара условного противника – первый практический элемент начавшегося на Северном флоте зачетного учения группировки разнородных сил, которое проходит под руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Николая Евменова.