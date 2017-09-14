В Мурманске старые лампы накаливания можно будет обменять на диодные

14 Сентября 2017 года, 12:45

МУРМАНСК/ 14 сентября/ БИ-ПОРТ – В рамках проведения Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче «КолАтомЭнергоСбыт» организует акцию по замене старых ламп накаливания на энергоэффективные светодиодные лампы.

Акция состоится 15 сентября в офисе обслуживания «КолАтомЭнергоСбыт» (пр. Ленина, 89). Чтобы принять в ней участие, необходимо принести устаревшую лампу накаливания, а также не иметь задолженности за электроэнергию на лицевом счете. В офисе обслуживания работает касса, поэтому если на лицевом счете есть задолженность, ее можно оплатить сразу на месте.

Акция направлена на популяризацию энергоэффективных технологий и культуры бережливого отношения к природе и ресурсам планеты.

Всероссийский фестиваль #ВместеЯрче проводится во второй раз, его поддерживают практически все регионы России.