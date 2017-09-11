В Мурманске стартует проект «Стильные беременяшки»

14 Сентября 2017 года, 12:59

МУРМАНСК/ 14 сентября/ БИ-ПОРТ – В Мурманске 24 сентября стартует проект «Стильные беременяшки». Мероприятие для будущих мам и их подруг пройдёт в lounge-cafe SAXAR, где можно будет не только получить полезную информацию, но и завести новые знакомства.

«Как известно, стресс при беременности в той или иной мере переживают почти все женщины, даже многодетные мамы. И примерно половина женщин демонстрирует все признаки сильного нервного напряжения. Нам хочется добавить в жизнь будущих мам больше ярких положительных эмоций, ведь, как говорят, «счастливая мама – счастливый ребенок», – рассказала организатор проекта Екатерина Кузнецова.

В день старта проект для гостей будет организована фотосессия в стиле «бохо», а также интересный мастер-класс и выступление артистов.