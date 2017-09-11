Арбитражный суд подтвердил выводы УФАС России в отношении Совета депутатов и главы Никеля

14 Сентября 2017 года, 13:20

НИКЕЛЬ/ 14 сентября/ БИ-ПОРТ – Вчера, 13 сентября, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил правомерность вынесенного Мурманским УФАС предупреждения в отношении Совета депутатов Никеля и главы Никеля.

В январе 2017 года антимонопольный орган установил признаки нарушения Закона о защите конкуренции в действиях представительного органа и главы городского поселения. Мурманское УФАС России установило, что в июне 2015 года был проведен конкурс, по результатам которого в 135 многоквартирных домах Никеля была назначена УК ООО «Управдом», а также установлен размер платы за содержание и ремонт жилого помещения. В октябре 2016 года Совет депутатов своим решением установил размер платы в домах с уже выбранным способом управления.

Антимонопольный орган пришел к выводу, что согласно Жилищному кодексу Совет депутатов не имел полномочий устанавливать размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для собственников, по которым год назад в результате открытого конкурса уже были выбраны способ управления и определен размер платы. Таким образом, Мурманское УФАС посчитало, что действия Совета депутатов и главы Никеля содержат в себе признаки нарушения ч. 1 ст. 15 Федерального закона «О защите конкуренции», и вынесло предупреждение об устранении нарушений.

Не согласившись с предупреждением антимонопольщиков, представительный орган обжаловал его в судебном порядке. Однако Арбитражный суд Мурманской области согласился с позицией Мурманского УФАС.

Совет депутатов и глава Никеля посчитали решение первой инстанции неправомерным и обратились в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд. Но апелляция согласилась с Арбитражным судом и, как следствие, подтвердила правильность выводов УФАС.