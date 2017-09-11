Мурманчанин совершил грабёж с использованием сковороды, чайника и столешницы

14 Сентября 2017 года, 13:51

МУРМАНСК/ 14 сентября/ БИ-ПОРТ – В Мурманске расследуется уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в грабеже и причинении легкого вреда здоровью своему собутыльнику. Инцедент произошёл в июне текущего года, сообщили в УМВД по Мурманской области

Подозреваемый пришел в гости вместе со своим знакомым к потерпевшему. Мужчины распивали спиртные напитки. В ходе внезапно возникшей ссоры один из них схватил металлическую сковородку и ужарил потерпевшего по голове. Также злоумышленник ударил потерпевшего по голове металлическим чайником и столешницей.

«После избиения мужчина забрал у потерпевшего телефон, денежные средства в сумме 500 рублей, бейсбольную биту и эспандер, после чего скрылся с места происшествия», - сообщили в полициии.

Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в ограблении - ранее судимого за кражу безработного жителя областного центра 1989 года рождения.

По данному факту в отношении грабителя было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Похищенное имущество было изъято в ходе обыска по месту жительства подозреваемого, а также по ч. 1 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

На период следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.