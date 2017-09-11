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Главная » НОВОСТИ » Tele2 провела день с клиентами
 
 
 
 
14 Сентября 2017 года, 14:05

Tele2 провела день с клиентами


МУРМАНСК/ 14 сентября/ БИ-ПОРТ – Мурманск – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, 8 сентября организовал 11-ю акцию «День открытых людей». В мероприятии приняло участие более 1500 сотрудников компании, включая топ-менеджеров Tele2. В Северо-Западном регионе абонентов консультировали около 200 сотрудников оператора. Продажи в 613 салонах, задействованных в «Дне открытых людей», по сравнению с обычным днем выросли на 162%.

Традиционно в акции также приняли участие первые лица компании. Директор по операциям Tele2 Дмитрий Лопатухин, финансовый директор Николай Суриков, директор по стратегическому планированию Светлана Скворцова и директор по продажам и развитию массового сегмента Игорь Майстренко работали в московских салонах. В одном из салонов Мурманска абонентов консультировали директор регионального филиала Мурад Абакаров и коммерческий директор Иван Ковтун.

Сотрудники и топ-менеджеры Tele2 отвечали на вопросы абонентов о качестве связи и подключали новых клиентов. Они рассказывали о новых продуктах и предложениях оператора, в том числе и об обновленном тарифе «Мой разговор». Компания усовершенствовала его, дополнив безлимитным интернет-трафиком в социальных сетях и мессенджерах. Теперь клиенты всех тарифов линейки «Мой Tele2» могут общаться в Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассниках», WhatsApp, Viber и «ТамТам» без расходования основного трафика.

«Tele2 уже шесть лет проводит акцию «День открытых людей». Это мероприятие дает сотрудникам компании возможность пообщаться с потребителями услуг оператора и получить обратную связь. Отзывы клиентов позволяют нам улучшать существующие продукты и разрабатывать новые предложения, которые соответствуют потребностям пользователей. В свою очередь, абоненты могут узнать о Tele2 из первых рук, что, несомненно, повышает лояльность клиентов и их интерес к компании», – отметил Дмитрий Лопатухин, директор по операциям Tele2.

 

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