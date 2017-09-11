Мурманские пограничники задержали в Карском море красноярских браконьеров

14 Сентября 2017 года, 14:20

РОССИЯ/ 14 сентября/ БИ-ПОРТ - В начале сентября 2017 года успешно завершился первый дальний арктический поход пограничного сторожевого корабля 1 ранга проекта 22100 «Полярная звезда» Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району. Менее чем за месяц похода новейший корабль прошёл более 5300 морских миль вдоль трассы Северного морского пути.

В результате проверки оперативной информации в акватории Карского моря на территории Государственного природного заповедника «Большой Арктический» «Полярной звездой» с применением палубного вертолета КА-27 и спецназа была выявлена и пресечена незаконная деятельность рыбопромысловых судов «Бристоль» и «Ураган» (судовладелец ИП «Патюков», порт приписки — Красноярск).

Суда «Бристоль» и «Ураган» вели промысел водных биологических ресурсов в запрещенном для рыболовства районе. При поддержке сил специального назначения, осмотровые группы высадились на суда-нарушители, где обнаружили около 20 тонн арктического омуля (относится к ценным промысловым видам рыб).

Для проведения разбирательства рыбопромысловые суда «Бристоль» и «Ураган» в сопровождении пограничников были доставлены в порт Диксон.

По результатам проведенных мероприятий в отношении судовладельца начато производство по факту нарушения правил рыболовства. В отношении капитанов судов рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел по части 3 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных».