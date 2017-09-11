За три дня из-за звонков было эвакуировано свыше 50 тысяч человек

14 Сентября 2017 года, 14:45

РОССИЯ/ 14 сентября/ БИ-ПОРТ – Крупные российские города захлестнули массовые сообщения о минировании различных объектов. Эвакуации прошли более чем в 25 городах по всей стране — от Калининграда до Владивостока, пишут «Известия».

В МЧС пока не располагают официальной статистикой по числу «заминированных» объектов. Известно, что в общей сложности за три дня было эвакуировано свыше 50 тысяч человек. Звонки начались 10 сентября и продолжаются уже несколько суток.

Первыми городами, ощутившим на себе последствия ложных вызовов, были Омск, Челябинск, Ставрополь, Уфа и Екатеринбург. Затем волна звонков докатилась до Южно-Сахалинска, Магадана, Владивостока, Красноярска, Нового Уренгоя, Перми, Калининграда и Москвы.

Среди основных версий произошедшего рассматривают хакерскую атаку, организованную из-за рубежа, и массовую рассылку телефонного спама. В СМИ также выдвигались предположения о том, что телефонные атаки могут быть приурочены к очередной годовщине событий 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

Источник в силовых структурах рассказал, что все звонки о минировании, по предварительным данным, идут с Украины. Другой источник в силовых структурах утверждает, что эти звонки – происки конкурентов или злопыхателей бизнесменов. В ряде областей установили, что звонки поступали в дежурную часть через сервисы IP-телефонии.