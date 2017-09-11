Колэнерго существенно повышает надежность электроснабжения Кандалакшского алюминиевого завода

14 Сентября 2017 года, 15:15

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 14 сентября/ БИ-ПОРТ - В филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») завершается реконструкция отпаек линий электропередачи 110 кВ, снабжающих электроэнергией одно из крупнейших промышленных предприятий Мурманской области – Кандалакшский алюминиевый завод (входит в группу компаний РУСАЛ).

Как пояснил начальник службы линий Центральных электрических сетей Александр Сулоев, это узкое место в узле соединений проводов ЛЭП на данном участке, и обрыв одного из них мог привести к частичному погашению значимого промышленного объекта.

В 2015 году принято решение о реконструкции данного участка ЛЭП. В 2016 году проведены проектно-изыскательные работы. В 2017 году подрядная организация «Энергокомплектсервис» приступила к выполнению запланированных работ. За два месяца подрядчик демонтировал шесть деревянных опор, собрал и установил семь новых металлических опор линий электропередачи. Также на ЛЭП заменено 320 м нового провода и установлено 320 м современного грозотроса. Замена грозотроса призвана повысить защищенность линий электропередачи от воздействия грозовых перенапряжений.

Работы по реконструкции отпаек линий электропередачи 110 кВ, существенно повышающих надежное электроснабжение одного из крупнейших промышленных предприятий Мурманской области, планируется завершить 16 сентября.