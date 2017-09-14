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Главная » НОВОСТИ » Зарплата женщин в России оказалась на 26% ниже зарплаты мужчин
 
 
 
 
14 Сентября 2017 года, 15:30

Зарплата женщин в России оказалась на 26% ниже зарплаты мужчин


РОССИЯ/ 14 сентября/ БИ-ПОРТ – Женщины в России зарабатывают на 26% меньше мужчин, цитирует «Интерфакс» вице-премьера правительства России Ольгу Голодец.

По ее словам, Россия по соотношению доходов женщин и мужчин отстает от многих зарубежных стран. Так, отметила вице-премьер, средняя зарплата по итогам 2015 года у мужчин в России составляла 38,6 тысяч рублей, а у женщин – лишь 28 тысяч рублей.

«Наименьшая разница между зарплатами женщин и мужчин отмечается в сфере образования», – сказала Голодец.

Она также напомнила, что в России женщины представлены во всех отраслях деятельности, но их доля в органах власти, имеющих прямое влияние на социальное благополучие и будущее страны, остается невысокой.

«Например, по доле женщин в парламенте Россия находится среди стран мира на сотом месте, в Госдуме у нас женщин 15%, а в Совете Федерации – 17%. И я напомню, что в правительстве у нас женщин 10%, трое из 31 человека. И по этому показателю Россия пропускает не только развитые страны Запада, но и развивающиеся страны», – отметила Голодец.

 

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  • При этом, средние траты женщин оказались на 98% выше средних трат мужчин. Общий средний объем трат женщин составил 165% от величины их зарплат.
  • Это вы данные статистики берете или своих знакомых?
  • ХА!!!!! Это точно
 
 
 
 
 
 
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