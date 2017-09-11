Дмитрию Медведеву исполнилось 52 года

14 Сентября 2017 года, 15:10

РОССИЯ/ 14 сентября/ БИ-ПОРТ - Председателю правительства России Дмитрию Медведеву 14 сентября исполняется 52 года.

Его пресс-секретарь Наталья Тимакова отметила, что глава российского правительства проводит свой день рождения на работе. По ее словам, Медведев не планировал никаких торжеств, однако вечером соберётся с родными и близкими.

В прошлом году президент РФ Владимир Путин подарил Дмитрию Медведеву на день рождения картину «В цеху» чувашского художника Николая Овчинникова, а еще ранее - издание Карамзина «История государства российского».