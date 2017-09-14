В инфекционном отделении детской больницы нет отопления и горячей воды

14 Сентября 2017 года, 15:40

МУРМАНСК/ 14 сентября/ БИ-ПОРТ – В инфекционном стационаре Мурманской детской клинической больницы несколько дней нет тепла и горячей воды, рассказали родители юных пациентов. По их словам, для самых маленьких выдают обогреватели, но на всех их не хватает. Больницу проверили общественники.

«Несмотря на заверения ответственных лиц о том, что все медицинские учреждения региона подключены к системе отопления, в приемном покое нам пояснили: горячей воды и тепла действительно нет и не будет еще две недели. Из-за технического состояния сетей подключаться сейчас запрещает и Ростехнадзор, представители которого посетили учреждение накануне. Мы уже обратились в надзорные органы с просьбой разобраться в причинах случившегося, в дело вмешалась прокуратура Ленинского округа и прокуратура Мурманской области», – сказал представитель ОНФ в Мурманской области Алексей Дорофеев.

Также активисты обратили внимание на строительный мусор вокруг здания стационара. Ни одного рабочего по состоянию на 10:00 на месте не было. Ситуацию уже взял под личный контроль прокурор Ленинского округа Мурманска.