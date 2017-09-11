Разнородные силы Северного флота развёрнуты в Баренцевом море

14 Сентября 2017 года, 16:15

РОССИЯ/ 14 сентября/ БИ-ПОРТ - Сегодня в Баренцевом море завершено развёртывание группировки разнородных ударных сил, в рамках стартовавшего накануне учения объединенного стратегического командования Северного флота.

В основе группировки - корабельная ударная группа в составе тяжелого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» и эскадренного миноносца «Адмирал Ушаков». В группировку также вошли малые ракетные корабли «Рассвет» и «Айсберг», малые противолодочные корабли «Снежногорск», «Брест» и «Юнга».

Группировка разнородных сил усилена двумя атомными подводными ракетными крейсерами, а её охранение в подводной среде осуществляют несколько подводных лодок других типов.

«В рамках учения на побережье полуострова Рыбачий развертываются стартовые позиции берегового ракетного комплекса (БРК) «Бал», а на мысе Терибеский - БРК «Бастион» ракетно-артиллерийской бригады Кольской флотилии разнородных сил Северного флота», - сообщили в пресс-службе Северного флота.

В течение ближайшего времени разнородные силы Северного флота отработают задачи организации взаимодействия, проверят готовность личного состава к действиям по внезапным вводным и начнут непосредственную подготовку к выполнению боевых упражнений с фактическим применением оружия.