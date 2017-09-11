На турбазе «Лесная» пройдет обучающий лагерь-семинар «Погружение-2017»

14 Сентября 2017 года, 16:35

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 14 сентября/ БИ-ПОРТ – С 29 сентября по 1 октября пройдет выездной обучающий лагерь-семинар «Погружение-2017» на турбазе «Лесная» (38 км автодороги Кола-Лотта) при участии Мурманского городского студенческого совета.

Цель лагеря – раскрытие личностного потенциала и развитие компетенций студенческой молодежи города. В его задачи входит создание условий для информального образования молодежи, содействие в развитии органов студенческого самоуправления, расширение знания участников в области молодежной политики и организации работы с молодежью, формирование устойчивой мотивации у участников к продвижению позитивных ценностей молодежи и проявлению гражданских инициатив.

Программа мероприятий лагеря разделена на три дня. Первый день включает в себя знакомство с организаторами лагеря: МАУ МП «Объединение молодежных центров» и Мурманским городским студенческим советом и их деятельностью.

Второй день – разделение участников на несколько команд с дальнейшим участием в тренингах по командообразованию, мотивации, лидерству, тайм-менеджементу, по итогу которых участники получат практические знания и умения для успешного взаимодействия в команде.

Третий день – день подведения итогов и закрепления полученных знаний в работе с кейсами.

Участниками лагеря могут стать студенты очной формы обучения образовательных организаций города в возрасте старше 18 лет.

В завершение мероприятия каждому участнику будет выдан сертификат, подтверждающий прохождение лагеря-семинара, а также самые активные участники будут награждены памятными подарками.

Заявку на участие необходимо подать до 24 сентября. Подробная информация на официальном сайте МАУ МП «Объединение молодежных центров» .