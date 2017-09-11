В Мурманске состоится фестиваль «Поларкон»

14 Сентября 2017 года, 19:00

МУРМАНСК/ 14 сентября/ БИ-ПОРТ – В Мурманске 23 и 24 сентября состоится самый большой за полярным кругом фестиваль фантастики, кино и технологий – Поларкон.

Два дня в «Лапландии» будут открыты интерактивные выставки, мастер-классы, игровые зоны, квесты, лекции, шоу-программы, призы и конкурсы косплея.

Программа фестиваля включает несколько тематических зон. В лектории — увлекательные выступления и мастер-классы известных профессионалов и гостей фестиваля (художник Евгений Яковлев, блогер Оптимистер, ассоциация финских художников-комиксистов Kuti Kuti, мастер пластического гримма Елена Малых и т.д.).

Экспозиционная зона — это интерактивные выставки и яркие стенды по тематике популярных вселенных (Игра Престолов, Доктор Кто, Pokemon Go, Ведьмак, Лавкрафт, Звездный путь и т.д.), а так же «Аллея авторов» — независимых художников из Мурманска, Санкт-Петербурга и Москвы.

Гости комикс-зоны смогут найти раритетные и просто интересные издания, познакомиться с работами современных, независимых художников, я с коллекционерами и издателями. Проявить себя посетители смогут в зоне настольных и видеоигр, — турниры, презентации ждут всех.