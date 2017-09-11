В Мурманской области сохраняется холодная и дождливая погода

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 15 сентября/ БИ-ПОРТ - 15-16 сентября Кольский полуостров будет находиться под влиянием северной периферии циклона, смещающегося с районов Балтийского моря на Архангельскую область. В этот период в нашем регионе сохранится холодная с дождями погода. По данным Мурманского гидрометцентра сегодня на территории области ожидается облачная погода, дождь. Температура воздуха +3+8 градусов.
На юге Баренцева моря наблюдается ветер восточный, северо-восточный 15-20 м/с.
Сегодня утром в Мурманске температура воздуха составляет +5 градусов, ветер северо-восточный 5-12 м/с.