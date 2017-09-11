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Главная » НОВОСТИ » Шестилетний российский ребёнок умер в Норвегии
 
 
 
 
15 Сентября 2017 года, 08:45

Шестилетний российский ребёнок умер в Норвегии


ОСЛО/ 15 сентября/ БИ-ПОРТ – В больнице Хёукеланн Бергена скончался шестилетний российский ребёнок, семья которого проживает в Норвегии. Инцидент произошёл в конце августа. Ребёнок проходил курс лечения от онкологического заболевания в Университетской больнице Хёукеланн в Бергене. Медицинский сотрудник перепутал препараты и вколол мальчику не то лекарство, после чего тот впал в кому и скончался.

«Расследованием данного случая занимается норвежская Государственная служба по надзору в сфере здравоохранения. Мы готовы предоставить ей все материалы, которые могут понадобиться в ходе расследования», — цитирует представителя пресс-службы Королевской больницы  Андерса Байера ТАСС.

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