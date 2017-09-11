Жертва драки у бара «Пурга» до сих пор находится в коме

15 Сентября 2017 года, 09:37

МУРМАНСК/ 15 сентября/ БИ-ПОРТ – В Мурманске вынесли приговор мужчине 1996 года рождения, которого обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью. Инцидент произошёл 1 октября 2016 года.

Обвиняемый, находясь у бара «Пурга» в Мурманске, со значительной силой нанес удар кулаком в область нижней челюсти потерпевшему, от которого последний упал и ударился головой об асфальтовое покрытие. В результате умышленных преступных действий злоумышленника потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью. Пострадавший был незамедлительно доставлен в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи. Однако до настоящего времени мужчина в сознание так и не пришел, сообщила «Би-порту» старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Ксения Кошелюк.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.