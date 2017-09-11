Завершено расследование дела о падении девушки с недостроя на Кольском проспекте

15 Сентября 2017 года, 09:55

МУРМАНСК/ 15 сентября/ БИ-ПОРТ – Завершено расследование уголовного дела по факту падения 19-летней девушки с недостроенного здания, расположенного на Кольском проспекте в Мурманске. На скамье подсудимых – местный житель, который организовывал в Мурманске роупджампинг (прыжки с верёвкой с высокого объекта). Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Несчастный случай произошёл в ноябре. Как сообщили в Следственном комитете, обвиняемый профессиональными знаниями в области альпинизма и предоставления услуги экстремальных прыжков с высоты не обладал. Как было установлено, он использовал оборудование, бывшее много кратно в использовании, оно имело повреждения, деформации и большой износ.

Несмотря на это, подобные услуги он оказывал и в тот роковой день. Как было установлено, мужчина неправильно выбрал длину стопорной веревки. В результате преступных действий обвиняемого девушка, совершив прыжок с высоты не менее 33 метров, упала, ударившись головой и телом о землю, получив тяжкие телесные повреждения.

За оказанную услугу злоумышленник получил от потерпевшей денежные средства в сумме 900 рублей.

В ходе следствия обвиняемый свою вину признал полностью, раскаялся в содеянном.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.