Инфляция в регионах достигла рекордного минимума

15 Сентября 2017 года, 10:10

РОССИЯ/ 15 сентября/ БИ-ПОРТ – Потребительские цены в России снижаются быстрее, чем планировал Центральный банк, пишут «Известия». Цель Банка России по снижению инфляции до 4% к концу года уже достигнута: в августе рост потребительских цен замедлился до 3,3%. По прогнозу Министерства экономического развития, к концу года инфляция составит 3,7%.

Минэкономразвития в своей последней «Картине инфляции» отмечает, что количество регионов, в которых по итогам августа инфляция снизилась до уровня 4% или ниже, увеличилось до 73, что является рекордом за всё время наблюдения. В июле таких регионов было 62.

Самая высокая инфляция остается в Тюменской и Калужской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, республиках Саха и Адыгея. Здесь рост потребительских цен в августе составил от 4,9 до 6,1%. Самая низкая инфляция была зафиксирована в Ненецком автономном округе — 0,7%. Далее идут Пензенская область, Чувашская республика, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономный округа. Рост потребительских цен в этих субъектах не превысил и 2,2%.

По словам главного экономиста БКС Владимира Тихомирова, рекордно низкая инфляция в этих регионах может быть связана с более сильной дефляцией в августе из-за плодоовощной продукции.

«Там продовольственная дефляция была намного сильнее. В северных округах плодоовощная продукция не растет, ее туда завозят. В августе могли завезти больше, чем в предыдущие месяцы, вот это и внесло больший вклад в дефляцию, чем обычно. Но нужно понимать, что в целом в северных регионах цены на продукты намного выше, чем в средней полосе России», — отметил Тихомиров.

В сентябре, по оценке Минэкономразвития, инфляция составит 0–0,1% по отношению к августу и 3,1–3,2% в годовом выражении.