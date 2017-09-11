В Великобритании умер самый старый кот в мире

15 Сентября 2017 года, 19:17

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ/ 15 сентября/ БИ-ПОРТ – В Великобритании скончался самый старый в мире кот Натмег, передает Mirror. На момент смерти ему было 32 года.

Натмег страдал от сердечной недостаточности, поэтому его хозяева Лиз и Ян Финлей приняли решение усыпить кота. Супруги нашли питомца в своем саду в 1990 году. На тот момент ему было пять лет.

Как пишет «Российская газета», самой долгоживущей кошкой из всех, когда-либо зарегистрированных, была питомица по кличке Крим Пафф. Она прожила 38 лет и скончалась в 2005 году.