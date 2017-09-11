Учащиеся мурманской гимназии займутся улучшением школьной среды

15 Сентября 2017 года, 10:38

МУРМАНСК/ 15 сентября/ БИ-ПОРТ – Мурманская гимназия №3 присоединится к проекту «Неделя перемен». Учащиеся 10-х классов с 18 по 22 сентября вместо привычных уроков займутся созданием собственных проектов, направленных на улучшение школьной среды.

«Вместе с приглашенными режиссером, хореографом, художником и арт-менеджерами школьники реализуют свою идею по изменению пространства школы и территории вокруг нее», - рассказали «Би-порту» организаторы проекта.

Проект «Неделя перемен» призван познакомить представителей российских школ и учреждений культуры с новой для России моделью «проектной работы», когда школьники становятся активными участниками процесса, самостоятельно принимающими решения, а взрослые выступают в роли вдохновителей и помощников.

Гимназия №3 располагается в здании, которое было построено в 1935 году. Организацию классного пространства сейчас можно назвать устаревшей. Ожидается, что проект позволит иначе взглянуть на эту проблему.

«Мы ожидаем, что проект даст нам новые идеи для создания в нашей школе современного нестандартного пространства. Будем очень рады, если в ходе проекта удастся вдохнуть новую жизнь в несколько помещений», - считает учитель Марина Батуева.

«Неделя перемен» пройдет в восьми городах Северо-запада России. Всего в проекте примут участие более 600 школьников из десяти школ, выбранных на конкурсной основе. 40 «тьютеров» из России и Германии будут помогать учащимся в их работе над проектами. «Неделя перемен» организована Гёте-институтом в Санкт-Петербурге и музейным фестивалем «Детские дни в Петербурге» при поддержке Министерства иностранных дел Германии.